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Квартиры с садом в Дарыдже, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Дарыджа, Турция
Квартира 2 спальни
Дарыджа, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Опыт изысканной городской жизни с элегантными лобби-пространствами, продуманными квартирами …
$230,181
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