Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Damlar Mahallesi

Жильё с видом на горы в Damlar Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Damlar Mahallesi, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Damlar Mahallesi, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Количество этажей 3
Новые Виллы в Комплексе с Охраной в Коджаэли, Башискеле Современные виллы расположены в Кодж…
€1,61 млн

Параметры недвижимости в Damlar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти