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Отели в Dalaman, Турция

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1 объект найдено
Отель 22 комнаты в Dalaman, Турция
Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
Комнаты 22
Площадь 385 м²
Количество этажей 5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
Realting.com
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