ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Cumhuriyet Mahallesi
Квартиры
Квартиры с бассейном в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
3
2
110 м²
10/12
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированную кв…
€148,351
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Yenikoey, Турция
4
93 м²
1
Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция Предла…
€276,785
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Зейтинбурну, Турция
5
2
147 м²
1/3
Готовые Двухуровневые Квартиры в Фатихе, Стамбул. Квартиры «под ключ» расположены в районе Ф…
€342,657
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1
3
108 м²
Bella Fleur 1 Park превращается в уникальный проект с архитектурой и бесчисленными привилеги…
€724,228
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
3
2
90 м²
1/4
Квартира 2+1 с отдельной кухней в Оба Рады Вам представить квартиру 2+1 с отдельной к…
€175,824
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Стамбул, Турция
3
280 м²
7/8
В нем 269 квартир, 52 офиса и 75 магазинов. Представлены на продажу квартиры и коммерческие…
€191,223
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
3
94 м²
Квартиры в новом комплексе продаются в центральном районе Кягытхане, в европейской части Ста…
€414,755
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Махмутлар центр, Турция
3
120 м²
5/5
Квартира 2+1 с панорамными окнами в новостройке в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, Махмутлар…
€205,691
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
4
2
181 м²
7/8
Квартиры с Просторным Дизайном в Бурсе, Нилюфер. Просторные квартиры расположены в центре ра…
€197,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
7
5
500 м²
4
В продаже четырехэтажная вилла планировки 5+2 в районе Каргыджак. Вилла общей площадью 500м2…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Алания, Турция
2
75 м²
7/10
Квартира 1+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в современн…
€999
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Анталья, Турция
6
352 м²
Эти роскошные виллы находятся в Калкане в пешей доступности от центра города. Рядом с ними е…
€774,913
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL