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Квартиры с садом в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 22
Новый жилой комплекс с видом на город, рядом с университетами, район Сарыер, Стамбул, Турция…
$1,36 млн
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
$1,12 млн
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Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

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