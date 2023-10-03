ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Турции
Коттедж
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с видом на горы
Авсаллар, Турция
1
3
450 м²
Исполните дом своей мечты сегодня с роскошным просторным домом с потрясающим видом на море п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
3
180 м²
6/6
Дуплекс новый 2+1 в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, КаргыджакРасстояние до моря: 500Год пост…
€272,160
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Ciplakli, Турция
5
300 м²
2/2
Вилла в роскошном комплексе 4+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до мо…
€333,257
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Мерсин, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Harbiye Mahallesi, Турция
Почему это свойство 时 音؟ Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, …
€451,651
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Bahtili, Турция
2
1
60 м²
2
Современная Просторная Квартира в Комплексе с Бассейном в Анталии, Коньяалты Современная ква…
€110,267
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Каракокали, Турция
5
2
156 м²
5
Стильные Квартиры в Аланье, Оба, в Комплексе, Находящемся в Гармонии с Природой Отличные ква…
€224,543
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в перевод…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Kuzucu, Турция
2
39 м²
5/15
€64,515
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
5
364 м²
2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,75 млн
Рекомендовать
Вилла 7 комнат с бассейном, с Meblirovannaya, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
7
300 м²
1/1
Ультра роскошная трех этажная вилла 5+2 для получения гражданства в КонялтыРайон: Анталья, К…
€706,706
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
3
120 м²
4/12
Меблированные апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе К…
€294,711
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL