Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Турции

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дуплекс 8 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Дуплекс 8 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 8
Площадь 310 м²
Этаж 10/11
Пентхаус 6+2 с уникальной планировкой для гражданства в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, Джик…
€549,874
Квартира 2 спальни в Аланья, Турция
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Тип недвижимости: квартира. Категория: новостройка. Расположение: Алания, район Махмутлар. С…
€68,263
Квартира 2 комнаты в Мерсин, Турция
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/15
€75,604
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 18
Квартиры с Видом на Принцевы Острова в Картале Рядом с Аэропортом. Квартиры с видом на город…
€198,887
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Шикарный дуплекс с видом на природу Район: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2200Дупле…
€199,954
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Роскошные Квартиры Рядом с Пляжами в Жилом Комплексе в Алании, Авсаллар Престижный комплекс,…
€138,312
Квартира в Мраморноморский регион, Турция
Квартира
Мраморноморский регион, Турция
Качественная жизнь с идеальными инвестициями в Стамбул SKY-162, расположенный в Кагитане,…
€107,348
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Welcome to a prime location nestled in a desirable Real estate neighborhood, the apartment f…
Цена по запросу
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с крытой парковкой в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с крытой парковкой
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Замечательная Вилла 4+1 в TEPE С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАМОКРайон: Анталья, Аланья, Те…
€477,668
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Местоположение: Анталия. Район: Алтынташ. Квартиры планировки: 1+1 58 м² стоимостью от 154 …
€154,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Квартира в Кестеле. Этап строительства Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Пред…
€155,498
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Картал, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 8/8
Квартира с Видом на Море Рядом с Метро в Стамбуле, Картал. Квартира в Стамбуле расположена в…
€343,257

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти