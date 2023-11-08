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Жильё в Coraklar Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Coraklar Mahallesi, Турция
Таунхаус 3 спальни
Coraklar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Алиага Шакранлар район г.Измир Квадрохаус 3 этажа  зеленный участок и терраса  3…
€237,141

Параметры недвижимости в Coraklar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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