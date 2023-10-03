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Realting.com
Турция
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с бассейном в Турции
Средиземноморский регион
196
Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
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Аланья
130
Мраморноморский регион
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Стамбул
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61 объект найдено
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Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Мраморноморский регион, Турция
2
65 м²
10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Рекомендовать
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Рекомендовать
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
2
55 м²
1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Рекомендовать
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
500 м²
1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€858,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
1
64 м²
1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€236,100
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мерсин, Турция
1
52 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние…
€121,800
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
600 м²
1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,04 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
1
117 м²
1/2
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
€395,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
1
256 м²
1/1
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
€607,300
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном
Аланья, Турция
1/4
Четырехэтажное здание рядом с ПЕЩЕРОЙ ДАМЛАТАШ В АЛАНИИРайон: Анталья, АланьяВ Здании: 6 КВА…
€902,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
472 м²
1/1
Помещение под магазин в новом комплексе премиум класса в GÜLLER PINARI Район: Анталья, Алань…
€608,900
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Payallar, Турция
1
98 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРассто…
€270,480
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
1
105 м²
1/1
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в одно…
€520,400
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 530 м²
1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 570 м²
1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
300 м²
1/1
Помещение для магазина в уникальном новом комплексе премиум качества в АнталииРайон: Анталья…
€885,000
Рекомендовать
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
61 м²
1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,000
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
104 м²
1/1
Одноэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€450,000
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
305 м²
2/3
Двухэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€650,000
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
602 м²
1/3
Трехэтажное коммерческое помещение в новом центре для гражданства в ОбаРайон: Анталья, Алань…
€1,25 млн
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
247 м²
1/1
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
€689,400
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Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
138 м²
1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с интернетом
Каракокали, Турция
90 м²
1/1
Коммерческая площадь в роскошном строящемся комплексе в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаРассто…
€450,000
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