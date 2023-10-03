Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Магазины

Магазины с видом на море в Турции

Мраморноморский регион
18
Стамбул
17
Анкара
9
Средиземноморский регион
9
Центральная Анатолия
9
Анталья
8
Магазин В архив
Очистить
6 объектов найдено
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€426,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€489,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Cinarli, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Cinarli, Турция
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€183,000
Магазин с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Площадь 25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€207,000
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Gemlik, Турция
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€207,000
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Турции

коммерческая недвижимость
отели
офисы
Realting.com
Перейти