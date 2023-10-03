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Магазины с видом на горы в Турции

Мраморноморский регион
18
Стамбул
17
Анкара
9
Средиземноморский регион
9
Центральная Анатолия
9
Анталья
8
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1 объект найдено
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу

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