ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Коммерческая недвижимость с видом на море в Турции
Средиземноморский регион
196
Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Мраморноморский регион
92
Стамбул
88
Эгейский регион
13
Анкара
12
Центральная Анатолия
12
Мугла
10
Кючюкчекмедже
5
Мерсин
5
Бурса
3
Кагытхане
3
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
35 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€426,000
Рекомендовать
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€489,000
Рекомендовать
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Cinarli, Турция
359 м²
3
Магазины в Удачном Месте в Трабзоне, Пелитли с Высоким Инвестиционным Потенциалом Магазины н…
€183,000
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€389,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€207,000
Рекомендовать
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
20
2 000 м²
8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€18,86 млн
Рекомендовать
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
1
424 м²
29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,28 млн
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
8
460 м²
16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,31 млн
Рекомендовать
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
7
400 м²
1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€207,000
Рекомендовать
Инвестиционная 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Бахчелиэвлер, Турция
3
3
150 м²
9
Квартира прямо на метробусе в Стамбуле Квартира расположена внутри строящегося объек…
€906,493
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
10
10
330 м²
4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,39 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/1
Отель 4 звезды по системе "все включено" в PAYALLARРайон: Анталья, Аланья, ПаялларОтель сост…
€13,75 млн
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
1
105 м²
1/1
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в одно…
€520,400
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
1/6
Шестиэтажное здание рядом с морем в центре Алании для гражданстваРайон: Анталья, Аланья, Сар…
€2,42 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 530 м²
1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,64 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 570 м²
1/1
Прекрасный, уютный отель в KAŞ с роскошным видом на мореРайон: Анталья, КашЕСТЬ 10 НОМЕРОВ С…
€3,32 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Замечательный, роскошный отель в KAŞ с прекрасным видом на мореРайон: Анталья, КашОтель на 2…
€2,45 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1 676 м²
1/4
Отель на 21 номер с бассейном в 200 м от моря в İSKENDERUNРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€2,04 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
1 500 м²
1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море
Аланья, Турция
420 м²
1/1
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
€847,000
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Аланья, Турция
105 м²
1/1
Магазин на продажу Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100Магазин на продаж…
€240,000
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1 940 м²
6/6
Клеопатра crown oneРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 50Информация об отеле А…
€8,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
600 м²
6/6
Kleopatra gold hotelРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 10Наш отель Kleopatra g…
€3,20 млн
Рекомендовать
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
61 м²
1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,000
Рекомендовать
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
58 м²
1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€155,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Турции
отели
офисы
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL