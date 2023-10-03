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Коммерческая недвижимость в Турции

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Другое 1 спальня в Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
€433,653
Realting.com
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