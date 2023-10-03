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Продажа офисных помещений с видом на море в Турции

Мраморноморский регион
27
Стамбул
25
Анталья
15
Средиземноморский регион
15
Sekerhane Mahallesi
8
Аланья
8
Анкара
3
Центральная Анатолия
3
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6 объектов найдено
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€389,000
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,28 млн
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€155,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€171,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€160,000

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