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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Турции

Средиземноморский регион
196
Анталья
191
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Мраморноморский регион
92
Стамбул
88
Эгейский регион
13
Анкара
12
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10 объектов найдено
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yenikoey, Турция
Отель с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yenikoey, Турция
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/3
Бутик отель в КашРайон: Анталья, Каш, ЧукурбагПродается отель с потрясающим видом.Типы номер…
€3,30 млн
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€155,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Cleopatra Littore Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€160,000
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Клеопатра Литторе Домашний ОфисРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мо…
€171,000
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Цена по запросу
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€770,000

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