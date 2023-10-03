Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость с видом на горы в Турции

коммерческая недвижимость
331
отели
86
офисы
46
магазины
40
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с видом на море в Аланья, Турция
Отель с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
Семейный отель 6 квартирРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыРасстояние до моря: 2000По одному ТАПУ …
€855,359
Отель с лифтом, с террасой в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с террасой
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель с пляжем   Отель в 2,5 км от центра …
€19,85 млн
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания   …
€677,412
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Guezeloba, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Guezeloba, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€217,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный магазин в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, Махмутлар2 этажа ТуалетСклад На главн…
€466,559
Коммерческая с vid na more в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,20 млн
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Стамбул, Турция
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
Площадь 83 м²
€279,241
Отель 2 спальни в Стамбул, Турция
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
€527,830
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,89 млн
Магазин с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€467,000
Офис 1 спальня с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€550,000
Коммерческая 1 комната с лифтом, с крытой парковкой в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с лифтом, с крытой парковкой
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в Стамбуле в самом центре городаРайон: Стамбул, БагджыларПл…
€647,124
Realting.com
Перейти