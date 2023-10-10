  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cinarkoey Mahallesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Cinarkoey Mahallesi

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Алания, Турция
86 м² 1 ванная
€189,095
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
280 м² 5 ванных
€1,272,700
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Мраморноморский регион, Турция
114 м²
€608,952
Дуплекс 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
235 м² 2 ванных
€189,911
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
196 м²
€317,300
Квартира 2 комнаты
Payallar, Турция
63 м² 1 ванная
€99,026
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Авсаллар, Турция
58 м² 1 ванная
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Аланья, Турция
100 м²
€132,032
Новости в Турции
10.10.2023
Шале на 46 «квадратов» за €60,000. В Турции продается интересная новостройка
06.10.2023
Правовое регулирование посуточной аренды в Турции: что изменится уже в этом октябре
29.09.2023
Районы Турции, где иностранцы могут получить икамет путём покупки недвижимости
19.09.2023
Сколько иностранцев живет в Турции по ВНЖ, и как их число сократилось за последние полгода
15.09.2023
Скандал на рынке недвижимости Турции: россиянин купил 80 квартир и организовал нелегальный отель
29.08.2023
Новые условия ипотечных кредитов в Турции: что изменится для покупателей недвижимости
17.08.2023
«В Алании найти что-то меньше, чем за €100,000 уже сложно». Эксперт об актуальной повестке и будущем турецкого рынка
11.08.2023
Ушедшие перспективы или новый виток рынка? Обзор рынка недвижимости Турции. Аналитика от REALTING
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти