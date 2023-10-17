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Пентхаусы в Cihangir Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cihangir Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€1,12 млн

Параметры недвижимости в Cihangir Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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