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Дуплексы с видом на море в Cihangir Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Бейоглу, Стамбул с Частичным Видом на Море. Квартиры в Бейоглу, Джихангир…
€1,16 млн

Параметры недвижимости в Cihangir Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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