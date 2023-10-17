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Коммерческая недвижимость в Cihangir Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-Отель в Стамбуле, Таксим, Рядом с Ключевыми Местами Города. Бутик-отель расположен в р…
€7,12 млн
Realting.com
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