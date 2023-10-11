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Квартиры с видом на море в Ciftlikkoey, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Потрясающие Квартиры в Ялова на Берегу Мраморного Моря. Отличные квартиры в Ялова находятся …
€163,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€168,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Роскошные Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Ялове Роскошные квартиры расположены в Я…
€113,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Ciftlikkoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Ciftlikkoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3
Новые Квартиры в Ялове в Центре Района Чифтликкёй. Современные квартиры находятся в шаговой …
€105,000

Параметры недвижимости в Ciftlikkoey, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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