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Квартиры с видом на горы в Чифтликкёе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 1/4
Новые просторные квартиры в Ялове, Чифтликкёй Ялова – популярный центр летнего и зимнего тур…
$137,892
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Квартира 5 комнат в Чифтликкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/4
Новые просторные квартиры в Ялове, Чифтликкёй Ялова – популярный центр летнего и зимнего тур…
$174,060
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Квартира 3 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Комфортабельные квартиры с бассейном и охраной в Ялове, Чифтликкёй Ялова – один из самых жив…
$162,758
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Квартира 4 комнаты в Чифтликкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чифтликкёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/4
Комфортабельные квартиры с бассейном и охраной в Ялове, Чифтликкёй Ялова – один из самых жив…
$188,754
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