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Дома с садом в Джиде, Турция

1 объект найдено
Дом 6 спален в Kumkoy, Турция
Дом 6 спален
Kumkoy, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Эта стильная вилла расположена на европейской стороне Стамбула, в одном из самых престижных …
$1,35 млн
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