Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Шале

Шале с видом на море в Турции

Шале В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 10/11
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «Zera …
€152,871
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yalinayak, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yalinayak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Спешите успеть, тихий дом и тихая гавань ЭРДЕМЛИ, 4 ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ                    …
€23,866
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/6
Апартаменты с видом на море от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе…
€115,573
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Аланья, полная великолепной природы и следов истории, стала одним из самых оживленных курорт…
€176,740
Квартира 2 спальни в Алания, Турция
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
You will have the opportunity to live among the natural wonders of Alanya Avsallar in the Ka…
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Солнечная квартира 2+1 с Американской кухней Район: Анталья, Аланья, ДемирташКвартира в райо…
€89,171
Квартира 4 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Divine Residences - это уникальная интерпретация современной жизни, сочетающая современную …
€552,573
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
Квартира в люкс комплексе Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 2000#388
€172,183
Квартира в Yenikoey, Турция
Квартира
Yenikoey, Турция
PROPERTY FOR SALE IN IZMIR SKY-547, which will be constructed by Ontan Group in Izmir Bay…
€81,107
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/5
Дуплекс 2+1 в Оба Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 2+1 в современно…
€264,110
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Время поздороваться с великолепными проектными квартирами!  Ваше новое жилое пространство ст…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
ЖК является инновационным жизненным объектом сегмента класса «Premium»  в солнечной Анталии.…
€268,600

Параметры недвижимости в Турции

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти