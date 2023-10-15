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Виллы с бассейном в Чешме, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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