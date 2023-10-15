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Виллы с видом на море в Чешме, Турция

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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме   На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чешме, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Представляю вашему вниманию жемчужину Турции, Измир Чешме. Чешме с чистой водой, лечебными т…
€602,903
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000

Параметры недвижимости в Чешме, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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