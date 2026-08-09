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Виллы у моря в Чешме, Турция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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