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Виллы с видом на горы в Чешме, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с бассейном недалеко от пляжа и моря в Чешме, Измир Вилла находится в районе…
$1,52 млн
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