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Дома с бассейном в Чешме, Турция

виллы
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дуплексы
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1 объект найдено
Вилла в Чешме, Турция
Вилла
Чешме, Турция
Площадь 232 м²
Уникальный проект, расположенный в одном из самых престижных и быстроразвивающихся регионов …
$1,43 млн
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