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Дома у моря в Чешме, Турция

виллы
33
дуплексы
7
17 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 357 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы на берегу моря с частными садами в Чешме, Измир Чешме – замечательный центр …
$3,14 млн
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Вилла 9 комнат в Чешме, Турция
Вилла 9 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 580 м²
Этаж 1/3
Вилла с бассейном в Чешме, Измир, с облицовкой из камня Вилла расположена в Оваджике в район…
$1,77 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Этаж 4/4
Квартиры у моря в нескольких минутах ходьбы от пристани Чешме в Измире Квартиры на продажу р…
$2,36 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы на берегу моря с частными садами в Чешме, Измир Чешме – замечательный центр …
$5,34 млн
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1/2
Сдвоенные виллы на берегу моря в Измире с собственным бассейном и садом Виллы на продажу рас…
$1,42 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 4/4
Квартиры у моря в нескольких минутах ходьбы от пристани Чешме в Измире Квартиры на продажу р…
$1,66 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 660 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Дом 6 комнат в Чешме, Турция
Дом 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Видом на Море и Бассейном в Измире, Чешме Стильные виллы расположены в райо…
$1,72 млн
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Видом на Море и Бассейном в Измире, Чешме Стильные виллы расположены в райо…
$1,12 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the…
$2,52 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Количество этажей 2
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is saturat…
$537,505
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Дом 5 комнат в Чешме, Турция
Дом 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Видом на Море и Бассейном в Измире, Чешме Стильные виллы расположены в райо…
$1,43 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в престижном месте недалеко от пристани для яхт в Чешме, Алачаты Вилла распо…
$2,11 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 482 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы на берегу моря с частными садами в Чешме, Измир Чешме – замечательный центр …
$4,24 млн
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