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Дома с видом на горы в Чешме, Турция

виллы
33
дуплексы
7
10 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 660 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,18 млн
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
$1,71 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated with the…
$2,52 млн
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Количество этажей 2
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
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Вилла 3 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is saturat…
$537,505
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