Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Центральная Анатолия
  5. Складские помещения

Склады в Центральная Анатолия, Турция

коммерческая недвижимость
12
офисы
3
магазины
9
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Bueyuekkumluca, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€200,678
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€729,718
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
€131,460
Отель в Средиземноморский регион, Турция
Отель
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 40 000 м²
Турция г. Анталья   Отель с пляжем   Огромный шикарный отель…
€107,87 млн
Офис 2 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€848,627
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой в Boztepe, Турция
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой
Boztepe, Турция
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в OKURCALARРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларТорговый…
€247,990
Коммерческая с Spalni в Бешикташ, Турция
Коммерческая с Spalni
Бешикташ, Турция
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
€175,149
Отель в Kuzdere, Турция
Отель
Kuzdere, Турция
Отель построен в 2004 году, последний ремонт проводился в 2014 году. Представляет собой од…
€6,50 млн
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин для получения гражданства в ОбаРайон: Анталья, Аланья, Об…
€126,951
Отель под аренду в Алания, Турция
Отель под аренду
Алания, Турция
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэ…
€25,50 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€214,023
Коммерческая 3 комнаты с лифтом, с Generator elektrichestva в Sekerhane Mahallesi, Турция
Коммерческая 3 комнаты с лифтом, с Generator elektrichestva
Sekerhane Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Офисное Помещение В Центре Алании На Стадии СтроительстваРайон: Анталья, АланьяРасстояние до…
€951,882
Realting.com
Перейти