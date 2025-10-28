Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Центральной Анатолии, Турция

коммерческая недвижимость
20
офисы
3
магазины
4
2 объекта найдено
Готовый бизнес 144 м² в Yogunhisar, Турция
Готовый бизнес 144 м²
Yogunhisar, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Уникальный формат : кофейня + флористика = популярное место для встреч, фотосессий и меропри…
$98,000
Агентство
Verna Estate
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Готовый бизнес 250 м² в Yogunhisar, Турция
Готовый бизнес 250 м²
Yogunhisar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Ключевые преимущества: Вы становитесь владельцем зарегистрированного бренда с возможностью в…
$165,000
Агентство
Verna Estate
Языки общения
English, Русский, Türkçe
