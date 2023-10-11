Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Чекмекёй

Жильё с видом на море в Чекмекёй, Турция

квартиры
42
дома
5
4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€116,414
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€103,455
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€84,942
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€92,456
Realting.com
Перейти