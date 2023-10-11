Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Чекмекёй
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Чекмекёй, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в Бодрум, Турция
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Площадь 390 м²
13 вилл расположены в Гюмюшлюке — престижном районе Бодрума, который славится своими пляжами…
€998,221
Квартира 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Комплекс расположен в Европейской части Стамбула. Рядом находятся остановки общественного тр…
€311,948
Квартира 2 спальни в Стамбул, Турция
Квартира 2 спальни
Стамбул, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Jewel of Kartal сияет в центре Картала, его структура состоит из 77 квартир и коммерческой п…
€413,899
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
€123,862
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Алания, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 8
В продаже просторная квартира 3+1 с мебелью в востребованном районе Махмутлар. Квартира расп…
€247,713
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 7/16
€86,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 8/8
Квартиры 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 в Авсалларе в строящемся комплексе от компании «Zera Homes», пло…
€107,729
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Стамбул, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Стамбул, Турция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€476,430
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Этаж 2/4
Апартаменты от собственника в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства компле…
€227,948
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Квартира в новом комплексе 3+1 в Оба для ВНЖРайон: Анталья, Аланья, ОбаДоступен бассейн 200 …
€195,087
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Продажа 1+1 апартаментов в Махмутлар. В районе имеется длинный и красивый пляж, который прос…
€114,547
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Каракокали, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Апартаменты от собственника в открытом для получения ВНЖ районе Планировка и удобства компле…
€377,831
Realting.com
Перейти