Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Земельные участки
  4. Чекмекёй

Земельные участки в Чекмекёй, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 8 868 м²
Этаж 1/1
Участок земли с прекрасным видом на море в GÖZÜKÜÇÜKLÜРайон: Анталья, Аланья, ГёзюкючюклюУча…
€298,617
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 1 114 м²
Этаж 1/1
Просторный участок земли для постройки здания в живописном районе на холме в ТепеРайон: Анта…
€415,385
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 7 066 м²
Этаж 1/1
Прекрасное поле для сельского хозяйства Район: Анталья, Аланья, ФакырджалыРасстояние до моря…
€47,587
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 558 м²
Этаж 1/1
Участок в МАХМУТЛАРРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 3000МАХМУТЛАРУчасток…
€549,847
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 5 133 м²
Этаж 1/1
Поле в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, КарапынарЗемельный участок в Алании на прод…
€236,434
Земельные участки с видом на море в Аланья, Турция
Земельные участки с видом на море
Аланья, Турция
Площадь 5 350 м²
Этаж 1/1
Земельный участок 5350 М2 в DİNEKРайон: Анталья, Аланья, ДинекРасстояние до моря: 400- 5350 …
€719,800
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 2 500 м²
Этаж 1/1
Земля для постройки виллы близко к морюРайон: Анталья, Аланья, ПаялларРасстояние до моря: 30…
€1,05 млн
Земельные участки в Mut, Турция
Земельные участки
Mut, Турция
Площадь 1 517 м²
Участок земли в Эрдемли, Томюк. 16 км от моря. 532 м2 подходят под строительство. У…
€100,130
Земельные участки в Аланья, Турция
Земельные участки
Аланья, Турция
Площадь 6 269 м²
Этаж 1/1
Земельный участок в районе Карапынар Район: Анталья, Аланья, КарапынарВ продаже земельный уч…
€269,425
Земельные участки в Белек, Турция
Земельные участки
Белек, Турция
Площадь 970 м²
Участок земли 970 кв.м. Возможность застройки 2-х этажного дома Рядом с виллами и домами Мес…
€318,265
Земельные участки с vid na krepost в Аланья, Турция
Земельные участки с vid na krepost
Аланья, Турция
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/1
Отличнй участок на холмеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 5000Участок с жилым …
€626,826
Земельные участки в Анталья, Турция
Земельные участки
Анталья, Турция
Площадь 500 м²
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОКРУГ: КОРКУТЕЛИ РАЙОН: ТАШКЕСИИ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ…
€20,686
Realting.com
Перейти