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Дома с гаражом в Чекмекёе, Турция

4 объекта найдено
Дом 10 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 10 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 010 м²
Built with 20 years of international experience and quality construction, this project is pr…
$7,50 млн
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Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 880 м²
Built with 20 years of international experience and quality construction, this project is pr…
$6,40 млн
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Дом 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 808 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
$3,36 млн
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Дом 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этот проект, построенный с 20-летним международным опытом и качественным строительством, с г…
$2,69 млн
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