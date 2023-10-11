Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Чекмекёй
  5. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Чекмекёй, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
€1,56 млн
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
€1,61 млн
Realting.com
Перейти