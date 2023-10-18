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Дуплексы в Чекмекёй, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Просторная Квартира-Дуплекс Рядом с Метро в Стамбуле. Двухуровневая квартира расположена в т…
€260,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Площадь 279 м²
Этаж 1/1
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
€1,56 млн
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Площадь 328 м²
Этаж 1/1
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
€1,61 млн
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