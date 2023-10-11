ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Чекмекёй
Кондоминиумы
Кондо с бассейном в Чекмекёй, Турция
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
4
400 м²
5/5
Просторный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОтличная просторная к…
€275,122
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Degirmendere, Турция
2
52 м²
3/3
Идет строительство современного комплекса в Оба, в котором предложены к продаже комфортабе…
€144,679
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Аланья, Турция
2
90 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€158,299
Рекомендовать
Квартира
Аланья, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
€178,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
80 м²
2/2
Квартира 2+1 в новом комплексе класса люкс в KEPEZРайон: Анталья, КепезРасстояние до моря: …
€94,842
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
3
1
95 м²
Новый комплекс в Авсалларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной полной…
€235,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Каракокали, Турция
3
111 м²
2/8
Апартаменты от собственника с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жил…
€332,033
Рекомендовать
Вилла с видом на море, с бассейном, с крытой парковкой
Аланья, Турция
1 000 м²
1/1
Роскошная Вилла 9+2 в BEKTAŞ с видом на море. Подходит для получения гражданства.Район: Анта…
€4,68 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Эгейский регион, Турция
1
2
98 м²
Мы предлагаем квартиру для продажи тем, кто ищет исключительную недвижимость! Представьте се…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
69 м²
1/1
Квартира 1+1 в элитном строящемся высотном жилом комплексе в Мерсин на берегу моряРайон: Мер…
€68,430
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Аланья, Турция
1
3
457 м²
Мы хотели бы представить вашему вниманию новый великолепный жилой комплекс, который находитс…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Yaylali, Турция
5
1
145 м²
3
Представляем вашему вниманию Отличный комплекс в 700 м. от моря в районе Кестель. Уютная ре…
€385,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL