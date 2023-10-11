ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Чекмекёй
Магазины
Магазины с бассейном в Чекмекёй, Турция
коммерческая недвижимость
3
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€728,599
Рекомендовать
Офис
Шишли, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…
€328,018
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
55 м²
9
Новые Магазины в Престижном Районе Анкары, Енимахалле Магазины для продажи расположены в сто…
€133,591
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с Meblirovannaya, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
278 м²
1/1
Четырехэтажное здание с магазином и шестью квартирам с правом на получение гражданства в ŞEK…
€935,416
Рекомендовать
Офис 4 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
4
170 м²
7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€269,384
Рекомендовать
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,04 млн
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
109 м²
1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€266,380
Рекомендовать
Коммерческая с Spalni
Мраморноморский регион, Турция
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
€174,880
Рекомендовать
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€475,000
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с сауной
Аланья, Турция
1
38 м²
1/1
Офисное помещение в строящемся комплексном проекте с жилой и коммерческой зоной в МахмутбейР…
€131,258
Рекомендовать
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
83 м²
€276,635
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,441
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL