Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Чекмекёй
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Чекмекёй, Турция

коммерческая недвижимость
3
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€152,81 млн
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой в Махмутлар центр, Турция
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Отель 1 спальня в Фетхие, Турция
Отель 1 спальня
Фетхие, Турция
Количество спален 1
Площадь 600 м²
В Фетхие, в километре  от всемирно известного песчаного пляжа Патара, расположен  бутик отел…
€1,09 млн
Коммерческая 2 комнаты в Аланья, Турция
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Двухэтажное помещение для магазина в ЧарсиРайон: Анталья, Аланья, ЧаршыПодходит для получени…
€93,369
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Bueyuekkumluca, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€200,000
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,03 млн
Коммерческая 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€530,000
Отель с ванной в Мраморноморский регион, Турция
Отель с ванной
Мраморноморский регион, Турция
Стамбул Таксим   Продается ЛЮКС Отель действующий) 80 номеров Стоимость  9,5 млн …
€9,50 млн
Коммерческая в Tuerkler, Турция
Коммерческая
Tuerkler, Турция
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в PayallarРайон: Анталья, Аланья, ПаялларПаяллар - ра…
€219,691
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Киоск офис на продажу Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 100Киоск 30м2 в Алании Мерке…
€39,045
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€856,794
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€227,147
Realting.com
Перейти