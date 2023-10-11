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Продажа офисных помещений с бассейном в Чекмекёй, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Чекмекёй, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Чекмекёй, Турция
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
€489,400
Realting.com
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