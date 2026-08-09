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Квартиры с бассейном в Чекмекёе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 8/18
Готовая к переезду квартира 1+1 в Чекмекёй, Стамбул — $334 000Переезжайте в свой новый дом в…
$334,000
НДС
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