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Квартиры с видом на море в Чекмекёй, Турция

двухкомнатные
12
трехкомнатные
5
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€116,414
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€103,455
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€84,942
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€92,456
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