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Квартиры с видом на горы в Чекмекёй, Турция

двухкомнатные
12
трехкомнатные
5
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с видом на море
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€116,414
Квартира 1 спальня с парковкой, с домофоном, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с домофоном, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€63,162
Квартира 2 спальни с видом на горы, с сауной, с тренажерным залом в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с сауной, с тренажерным залом
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€94,743
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с домофоном, с мебелью
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€92,456
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с ванной в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на горы, с ванной
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€102,911
Квартира 3 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с домофоном, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€96,812
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