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Квартиры с видом на горы в Чекмекёе, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$66,817
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$123,151
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Квартира 3 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
$102,415
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$97,806
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$108,866
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Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$100,226
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