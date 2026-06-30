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Квартиры около гольф-клуба в Чекмекёе, Турция

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однокомнатные
7
двухкомнатные
17
трехкомнатные
12
четырехкомнатные
3
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в , Турция
Квартира 2 комнаты
, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 8/18
Ready-to-Move 1+1 Apartment in Çekmeköy, Istanbul — $334,000 | Turkish Citizenship Eligible …
$334,000
НДС
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