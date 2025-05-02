Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Чекмекёй
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Чекмекёе, Турция

однокомнатные
7
двухкомнатные
17
трехкомнатные
12
четырехкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 спальни
Чекмекёй, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
$56,334
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Sirapinar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 13
Новая резиденция с садами и детской площадкой, Стамбул, Турция Резиденция состоит из 2 жилы…
$264,360
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Sirapinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Sirapinar Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 15
Жилой комплекс недалеко от парка, станции метро и Международного финансового центра, Чекмекё…
$294,937
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти