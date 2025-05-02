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Квартиры с гаражом в Чекмекёе, Турция

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1 объект найдено
Кондо 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Кондо 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Этаж 5/12
Роскошный дом в элитном районе азиатского Стамбула   Комплекс состоит из 13 блоков, в …
$610,633
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