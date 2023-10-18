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Дома в Cekmekoey Askeri Boelge, Турция

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 538 м²
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию вилл с с…
€1,67 млн

Параметры недвижимости в Cekmekoey Askeri Boelge, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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