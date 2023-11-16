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Жильё в Cekmekoey Askeri Boelge, Турция

квартиры
13
14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Дом 9 комнат в Чекмекёй, Турция
Дом 9 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 538 м²
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию вилл с с…
€1,67 млн
Квартира 5 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 5 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 279 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,66 млн
Квартира 6 комнат в Чекмекёй, Турция
Квартира 6 комнат
Чекмекёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 328 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€1,72 млн
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€735,900
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€946,250
Квартира 4 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€576,310
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€861,717
Квартира 2 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€217,240
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Новая элитная резиденция в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию новую элитную резиденцию с…
€599,022
Квартира 3 комнаты в Чекмекёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Чекмекёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Элитная резиденция в Чекмекёй Рады Вам представить элитную резиденцию с собственной инфраст…
€522,400

Параметры недвижимости в Cekmekoey Askeri Boelge, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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